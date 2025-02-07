Міжнародні резерви України несуттєво знизилися в січні

Резерви скоротилися лише на $780 млн за місяць

Фото: пресслужба НБУ

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, знизилися з рекордного на початок січня рівня на 1,8% до $43 млрд станом на 1 лютого 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Динаміку резервів визначали: валютні інтервенції НБУ, надходження на користь уряду, виплати за обслуговування та погашення державного боргу та переоцінка фінансових інструментів.

Так, у січні 2025 року відповідно до балансових даних чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 29,4% порівняно з груднем 2024 року – до $3,74 млрд.

На валютні рахунки уряду надійшло 3 млрд євро від Європейського союзу.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили $535,8 млн, з яких $373,3 млн – за валютними ОВДП.

Завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилась на $401,7 млн.

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