Международные резервы Украины опустились ниже $39 млрд

Международные резервы Украины в октябре 2023 года сократились на 1,9% – с $39,72 млрд до $38,97 млрд. Такое падение связано со значительными валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами, указывает он на своем сайте.

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В октябре Нацбанк отказался от фиксированного курса гривни, что привело к увеличению расходов на его поддержку. Чистая продажа валюты за месяц увеличилась на 24% – с $2,69 млрд до $3,34 млрд, но большая часть суммы пришлась на первую неделю новой курсовой политики. Затем интервенции стабилизировались до уровня, наблюдавшегося во время действия фиксированного курса.

В прошлом месяце Украина получила значительную финансовую помощь от Запада:

→ $1,59 млрд от ЕС;

→ $1,15 млрд от США.

Еще $572,7 млн. на валютные счета Нацбанка поступило благодаря размещению валютных облигаций.

За это время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина потратила $892,5 млн, а еще $80,1 млн пришлось выплатить Международному валютному фонду.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $247,2 млн.

Несмотря на сокращение резервов, они остаются на высоком уровне. Их объем обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.