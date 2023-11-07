Міжнародні резерви України опустилися нижче $39 млрд

Міжнародні резерви України в жовтні 2023 року скоротилися на 1,9% – з $39,72 млрд до $38,97 млрд. Таке падіння пов'язане зі значними валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами, вказує він на своєму сайті.

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У жовтні Нацбанк відмовився від фіксованого курсу гривні, що призвело до збільшення витрат на його підтримку. Чистий продаж валюти за місяць збільшився на 24% – з $2,69 млрд до $3,34 млрд, але більшість суми прийшлася на перший тиждень нової курсової політики. Потім інтервенції стабілізувалися до рівня, що спостерігався під час дії фіксованого курсу.

Минулого місяця Україна отримала значну фінансову допомогу від Заходу:

→ $1,59 млрд від ЄС;

→ $1,15 млрд від США.

Ще $572,7 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло завдяки розміщенню валютних облігацій.

За цей же час на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила $892,5 млн, а ще $80,1 млн довелося виплатити Міжнародному валютному фонду.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на $247,2 млн.

Попри скорочення резервів, вони залишаються на високому рівні. Їхній поточний обсяг забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.