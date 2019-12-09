Милованов объяснил, нужен ли Украине МВФ

Вопрос нужна ли Украине программа с Международным валютным фондом (МВФ) - это вопрос "не о деньгах, а о доверии к экономике Украины". Об этом в Facebook написал министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов.

По его словам предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины.

"На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ - некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ - доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программы развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля", - написал Милованов.

Он отметил, что крупные инвесторы, владельцы украинских и международных бизнесов и внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики.

"МВФ предоставляет заем только при условии уверенности, что экономическая политика государства ответственная. То есть тогда, когда, по их мнению, действия правительства, НБУ и власти в целом взвешенные и обоснованные. Если программы нет - то для инвесторов это означает, что могут быть риски", - объяснил министр.

Он также добавил, что тогда инвесторы будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. "А чем больше процент по займу платит государство, то, соответственно, больший процент - экономика и, в конце концов, налогоплательщики - мы с вами. Так же меньшая сумма инвестиций означает меньший экономический рост, меньшие зарплаты, меньшие поступления в бюджет", - уточнил Милованов.

Он напомнил, что МВФ предоставляет Украине кредиты в долларах США под низкий процент 2-3%, что соответствует уровню инфляции в долларе. "То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривня усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются - это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом - или берем кредит снова, или покупаем резервы за гривну", - написал Милованов.

Он считает, что после подтверждения программы МВФ для Украины важно привлекать новых инвесторов, чтобы росла экономика, увеличилось количество рабочих мест, показатель уровня заработной платы достиг уровня европейского.

"А средства МВФ - были финансовой подушкой в ​​нашей экономике", - добавил Милованов.

МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года.

Ранее LIGA.net писала со ссылкой на трех источников в госструткурах, что Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров МВФ до конца 2019 года, но правительство надеется еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

писала со ссылкой на трех источников в госструткурах, что Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров МВФ до конца 2019 года, но правительство надеется еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. По информации источников LIGA.net, под "prior actions", которые упоминала глава МВФ Кристалина Георгиева, имеются в виду прежде всего изменения в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Подробнее об этом мы писали здесь >>>).

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