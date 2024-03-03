Минэкономики назвало ориентировочные сроки получения первых траншей от Евросоюза

Украина рассчитывает на 6,5 млрд. евро от ЕС до конца весны. Первый транш – в марте

Алексей Соболев (Фото: Минэкономики)

Украина надеется получить от Евросоюза 6,5 млрд евро бюджетной помощи двумя траншами до конца весны, сказал замминистра экономики Алексей Соболев в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"В марте мы ожидаем получения 4,5 млрд евро по этой программе [Ukraine Facility], и когда она заработает – будет дополнительно предоставлено финансирование 2 млрд. Это где-то в апреле-мае. После этого будет первая оценка индикаторов реформ, она будет происходить ежеквартально. Второй квартал закончится, и в июле-августе будет проведена оценка и получены деньги за выполнение реформ", — сказал он.

В целом Ukraine Facility предусматривает 38,2 млрд евро "в обмен на реформы".

Соболев рассказал, что индикаторов реформ в программе будет около 140 и в общей сложности в этой части она "очень похожа на программу с МВФ".

Также Ukraine Facility имеет инвестиционный фонд в размере 7 млрд евро, который позволит Евросоюзу через международные финансовые организации предоставлять льготные кредиты Украине на программы развития экономики и восстановления.

Еще 4,8 млрд евро – поддержка технических проектов в области реформ и компенсацию процентов по кредитам.