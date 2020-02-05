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Минэкономики планирует ускорить рост ВВП. Милованов рассказал как

Минэкономики планирует ускорить рост ВВП. Милованов рассказал как
05.02.2020, 20:30

По оценкам Минэкономразвития, темпы роста украинской экономики в прошлом году были на уровне 3,3%

Для ускорения экономического роста выше 3,3% необходимы инвестиции в людей и производство. Об этом в Facebook написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он отметил, что ключевыми факторами, влиявшими на экономическую активность в 2019 году, были стабильно высокая инвестиционная активность; рекордный урожай зерновых; ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн; рост покупательной способности населения и укрепление гривни.

По словам Милованова, единственный путь для дальнейшего ускорения экономического роста - инвестиции в людей и производство.

Для этого в Минэкономразвития планируют:

1) привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций,

2) увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году),

3) снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к нормам ЕС - 40%),

4)  войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

Для привлечения инвестиций в министерстве предлагают: земельную реформу, либерализацию рынка труда, приватизацию, реформу госпредприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры.

"Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить", - добавил Милованов.

  • Минэкономики на 2020 год подготовило два прогноза: согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.
  • По оценкам НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%. При этом в Нацбанке ожидают, что в первом квартале 2020 года рост ВВП вновь превысит 3%.
  • В Кабинете министров создали новую "архитектуру" зарплат государственных топ-менеджеров, в которой привязали премии первых лиц к росту ВВП Украины.

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Тимофей Милованов ВВП рост ввп
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