Минэкономики планирует ускорить рост ВВП. Милованов рассказал как

Для ускорения экономического роста выше 3,3% необходимы инвестиции в людей и производство. Об этом в Facebook написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Он отметил, что ключевыми факторами, влиявшими на экономическую активность в 2019 году, были стабильно высокая инвестиционная активность; рекордный урожай зерновых; ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн; рост покупательной способности населения и укрепление гривни.
По словам Милованова, единственный путь для дальнейшего ускорения экономического роста - инвестиции в людей и производство.
Для этого в Минэкономразвития планируют:
1) привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций,
2) увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году),
3) снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к нормам ЕС - 40%),
4) войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.
Для привлечения инвестиций в министерстве предлагают: земельную реформу, либерализацию рынка труда, приватизацию, реформу госпредприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры.
"Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить", - добавил Милованов.
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