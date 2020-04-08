Минэкономики зафиксировало замедление падения ВВП в январе-феврале

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-феврале сократился на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Отмечается, что в феврале сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 1,8% против 2,6% в январе. На это повлиял рост во внутренней торговле и сельхозпроизводстве, замедление падения в промышленности и транспорте, а также дополнительный день в феврале.

При этом в обзоре отмечают, что некоторые отрасли в феврале начали испытывать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в частности, металлургия и авиатранспорт).

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Среди ключевых факторов, влиявших на экономическую активность, в Минэкономики называют: снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий (промышленность); низкую конъюнктуру на мировых рынках стали (промышленность); низкий спрос на природный газ в странах ЕС (трубопроводный транспорт); рост покупательной способности населения (торговля).

В Минэкономики также прогнозируют, что пандемия коронавируса, спровоцировавшая изменения трендов развития мировой экономики, падение цен на мировых сырьевых рынках, а также карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине будут иметь серьезные последствия для производственной сферы и экономики в целом, особенно в I полугодии.

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По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2%. Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд грн, а в расчете на одного человека – 94 570 грн.

В Минэкономики в январе 2020 года зафиксировали первое падение экономики с 2016 года - ВВП Украины сократился на 0,5%

Согласно обновленному прогнозу Кабинета министров, в 2020 году падение ВВП составит 4,8% (против падения на 3,9%, которое прогнозировалось ранее), инфляция ускорится до 11,6% (против 8,7%). Подробнее читайте здесь.

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