Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минэкономики зафиксировало замедление падения ВВП в январе-феврале

Минэкономики зафиксировало замедление падения ВВП в январе-феврале
08.04.2020, 10:19

Согласно обзору экономической активности, в январе-феврале ВВП Украины сократился на 0,2%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-феврале сократился на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в феврале сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 1,8% против 2,6% в январе. На это повлиял рост во внутренней торговле и сельхозпроизводстве, замедление падения в промышленности и транспорте, а также дополнительный день в феврале.

При этом в обзоре отмечают, что некоторые отрасли в феврале начали испытывать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в частности, металлургия и авиатранспорт).

Для увеличения нажмите на картинку

Среди ключевых факторов, влиявших на экономическую активность, в Минэкономики называют: снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий (промышленность); низкую конъюнктуру на мировых рынках стали (промышленность); низкий спрос на природный газ в странах ЕС (трубопроводный транспорт); рост покупательной способности населения (торговля).

В Минэкономики также прогнозируют, что пандемия коронавируса, спровоцировавшая изменения трендов развития мировой экономики, падение цен на мировых сырьевых рынках, а также карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине будут иметь серьезные последствия для производственной сферы и экономики в целом, особенно в I полугодии.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2%Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд грн, а в расчете на одного человека – 94 570 грн.
  • В Минэкономики в январе 2020 года зафиксировали первое падение экономики с 2016 года - ВВП Украины сократился на 0,5%.
  • Согласно обновленному прогнозу Кабинета министров, в 2020 году падение ВВП составит 4,8% (против падения на 3,9%, которое прогнозировалось ранее), инфляция ускорится до 11,6% (против 8,7%). Подробнее читайте здесь.

Читайте также: Черный квартал: 6 графиков, показывающих реальное состояние экономики. Плюс 4 прогноза

Анна Андреева
Напишите нам
ВВП минэкономики
Комментарии
Последние новости
 