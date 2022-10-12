Минфин обсудил новую кредитную программу с МВФ

Украина обсуждает с Международным валютным фондом новую кредитную программу для обеспечения приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году. О результатах рабочего визита в США сообщает пресс-служба Минфина.

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Министр финансов Сергей Марченко обговорил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой возможности новой кредитной программы для Украины. Она должна покрыть приоритетные расходы госбюджета Украины в 2023 году.

"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако, в условиях активных боевых действий, для нас очень важно запустить программу сотрудничества с МВФ, для обеспечения стабильности финансовой системы", – заявил Марченко.

По его информации, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно.

10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.

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Наталія Фреїк

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