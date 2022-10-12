Минфин обсудил новую кредитную программу с МВФ
Украина обсуждает с Международным валютным фондом новую кредитную программу для обеспечения приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году. О результатах рабочего визита в США сообщает пресс-служба Минфина.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Министр финансов Сергей Марченко обговорил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой возможности новой кредитной программы для Украины. Она должна покрыть приоритетные расходы госбюджета Украины в 2023 году.
"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако, в условиях активных боевых действий, для нас очень важно запустить программу сотрудничества с МВФ, для обеспечения стабильности финансовой системы", – заявил Марченко.
По его информации, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
- 7 октября МВФ выделил Украине $1,3 млрд дополнительной экстренной помощи.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.
Читайте также: Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ
Комментарии