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Минфин обсудил новую кредитную программу с МВФ

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12.10.2022, 21:46
Минфин обсудил новую кредитную программу с МВФ - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Украина обсуждает с Международным валютным фондом новую кредитную программу для обеспечения приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году. О результатах рабочего визита в США сообщает пресс-служба Минфина.

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Министр финансов Сергей Марченко обговорил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой возможности новой кредитной программы для Украины. Она должна покрыть приоритетные расходы госбюджета Украины в 2023 году.

"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако, в условиях активных боевых действий, для нас очень важно запустить программу сотрудничества с МВФ, для обеспечения стабильности финансовой системы", – заявил Марченко.

По его информации, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно.

Читайте также: Украина рассчитывает получить еще более $11 млрд международной помощи до конца года – НБУ

Наталія Фреїк
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Минфин новая программа мфв деньги МВФ
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