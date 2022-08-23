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Минфин привлек 278 млн грн от продажи военных облигаций

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 18:53
Минфин привлек 278 млн грн от продажи военных облигаций - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Министерству финансов во вторник, 23 августа, удалось привлечь в государственный бюджет от военных облигации 278 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Министерство продало шестимесячные облигации внутреннего государственного займа под 12% на 208 млн грн, годовые под 14,0% на 48 млн грн и 14-месячные под 16% на 23 млн грн.

Ставки по военным облигациям по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Фото: Мінфін

Ежемесячно Украина тратит на содержание армии около 130 млрд грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала войны Украина потратила около 420 млрд грн на оборону страны.

Для сравнения, неделю назад аукцион принес около 71,5 млн грн. Это был самым плохим результатом с начала проведения аукционов. 

  • 5 июля Минфин удалось привлечь из военных ОВГЗ только 128 млн грн. После этого министерство было вынуждено впервые повысить процентные ставки на годовые бумаги, и спрос на ОВГЗ начал возобновляться. Аукцион, состоявшийся 26 июля, стал одним из самых успешных за все время проведения. Тогда было привлечено почти 10 млрд грн.
  • 9 августа министерство повысило ставки по "коротким" военным облигациям со сроком обращения шесть месяцев.
Наталия Фреик
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Минфин ОВГЗ бюджет-2022 военные облигации
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