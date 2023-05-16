Минфин провел очередной успешный аукцион по продаже военных облигаций

Министерство финансов разместило военные облигации на 7,02 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Наибольшим спросом пользовались облигации, номинированные в евро. Инвесторы купили однолетние облигаций под 3,22% на 121 млн евро.

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Также Минфин разместил гривневые облигации сроком па один год под 18,5% на 191 млн грн и 2,4-летние под 19,71% на 2 млрд грн.

В начале мая Минфин провел наиболее успешный аукцион с начал полномасштабной агрессии России по продаже облигаций — было продано ОВГЗ на 28,5 млрд грн.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в министерстве.

14 марта 2023 года Минфин продал облигаций на 2,7 млрд грн. Банки снизили спрос на бенчмарк-ОВГЗ.

18 апреля министерство финансов разместило военные облигации на 10,86 млрд грн.

25 апреля инвесторы повысили спрос на украинские облигации.

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