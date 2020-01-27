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Минфин раскрыл детали выкупа 10-летних евробондов

Минфин раскрыл детали выкупа 10-летних евробондов
27.01.2020, 14:29

Украина завершила выпуск десятилетних еврооблигаций

27 января Украина провела расчеты по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) на сумму 12,5 млрд вро, с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, евробонды находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Отмечается, что эти еврооблигации размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%). При этом доля банков составила 2%.

В Минфине уточняют, что большую часть выпуска выкупили инвесторы из Великобритании (42%), США (34%) и стран Евросоюза (19%). Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", - говорится в сообщении.

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  • 22 января Украина объявила о прайсинге (установке цены) новых десятилетних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро с рекордной в истории страны ставкой 4,375% годовых. Отмечалось, что этому выпуску будут присвоены рейтинги "B" агентствами Standard&Poor's и Fitch.
  • В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.

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