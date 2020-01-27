Минфин раскрыл детали выкупа 10-летних евробондов

27 января Украина провела расчеты по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) на сумму 12,5 млрд вро, с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, евробонды находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.
Отмечается, что эти еврооблигации размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%). При этом доля банков составила 2%.
В Минфине уточняют, что большую часть выпуска выкупили инвесторы из Великобритании (42%), США (34%) и стран Евросоюза (19%). Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.
"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", - говорится в сообщении.
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