Минфин разместил гособлигаций на 1 млрд грн

По результатам аукционов 20 августа Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об это свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Большую часть суммы (501,072 млн грн) принесли однолетние бумаги с доходностью 16,04% и трехлетние (488,867 млн грн) - с доходностью 16,12%.

Краткосрочных облигаций с погашением 20 ноября продано на 82,473 млн грн, доходность по ним составила 16,49%.

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