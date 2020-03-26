Кабмин хочет создать стабфонд против коронавируса на 124 млрд. Что это такое?

Кабинет министров разработал комплекс поправок в государственный бюджет Украины. Одно из главных нововведений - создание стабилизационного фонда на 124 млрд грн под управлением Министерства финансов, говорится в проекте изменений в бюджет, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
Вместе с правками в бюджет Кабмин также представил проект специального закона "О финансовом обеспечении первоочередных мер по предотвращению кризисных явлений, вызванных распространением респираторной болезни COVID-19" (текст также есть в распоряжении LIGA.net).
"Создать в составе Государственного бюджета Украины Стабилизационный фонд за счет бюджетных средств, в частности поступлений от государственных заимствований, целевых поступлений в рамках программ помощи и грантов от Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений. Средства фонда используются по решению Кабинета Министров Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета", - говорится в законопроекте.
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Согласно проекту закона, средства фонда могут расходоваться на:
- закупку товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы со вспышками эпидемии;
- доплату медработникам, которые заняты в борьбе с болезнью;
- соцвыплаты, в том числе пенсионерам;
- поддержку государственных и коммунальных предприятий через трансферты в местные бюджеты;
- пополнение резервного фонда госбюджета;
- поддержку финансово-экономической системы;
- возобновление финансирование программ, которые были сокращены ради создания Стабфонда;
- пополнение уставного капитала финучреждений, в т.ч. Госипотечного учреждения.
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Пока неизвестно, согласятся ли депутаты с созданием Стабфонда в таком виде. Собеседники LIGA.net в Кабмине и Верховной Раде утверждают, что этот вариант проекта бюджета не окончателен, и может быть пересмотрен уже к концу текущей недели.
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