Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин хочет создать стабфонд против коронавируса на 124 млрд. Что это такое?

Кабмин хочет создать стабфонд против коронавируса на 124 млрд. Что это такое?
26.03.2020, 17:28

Кабмин Шмыгаля предлагает сильно изменить бюджет. Депутаты недовольны

Кабинет министров разработал комплекс поправок в государственный бюджет Украины. Одно из главных нововведений - создание стабилизационного фонда на 124 млрд грн под управлением Министерства финансов, говорится в проекте изменений в бюджет, текст которого есть в распоряжении LIGA.net

Вместе с правками в бюджет Кабмин также представил проект специального закона "О финансовом обеспечении первоочередных мер по предотвращению кризисных явлений, вызванных распространением респираторной болезни COVID-19" (текст также есть в распоряжении LIGA.net). 

"Создать в составе Государственного бюджета Украины Стабилизационный фонд за счет бюджетных средств, в частности поступлений от государственных заимствований, целевых поступлений в рамках программ помощи и грантов от Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений. Средства фонда используются по решению Кабинета Министров Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета", - говорится в законопроекте. 

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Согласно проекту закона, средства фонда могут расходоваться на:

- закупку товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы со вспышками эпидемии;
- доплату медработникам, которые заняты в борьбе с болезнью;
- соцвыплаты, в том числе пенсионерам;
- поддержку государственных и коммунальных предприятий через трансферты в местные бюджеты;
- пополнение резервного фонда госбюджета;
- поддержку финансово-экономической системы;
- возобновление финансирование программ, которые были сокращены ради создания Стабфонда;
- пополнение уставного капитала финучреждений, в т.ч. Госипотечного учреждения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пока неизвестно, согласятся ли депутаты с созданием Стабфонда в таком виде. Собеседники LIGA.net в Кабмине и Верховной Раде утверждают, что этот вариант проекта бюджета не окончателен, и может быть пересмотрен уже к концу текущей недели. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шевчук Сергей
Напишите нам
секвестр бюджет-2020
Комментарии
Последние новости
 