Кабмин хочет создать стабфонд против коронавируса на 124 млрд. Что это такое?

Кабинет министров разработал комплекс поправок в государственный бюджет Украины. Одно из главных нововведений - создание стабилизационного фонда на 124 млрд грн под управлением Министерства финансов, говорится в проекте изменений в бюджет, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

Вместе с правками в бюджет Кабмин также представил проект специального закона "О финансовом обеспечении первоочередных мер по предотвращению кризисных явлений, вызванных распространением респираторной болезни COVID-19" (текст также есть в распоряжении LIGA.net).

"Создать в составе Государственного бюджета Украины Стабилизационный фонд за счет бюджетных средств, в частности поступлений от государственных заимствований, целевых поступлений в рамках программ помощи и грантов от Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений. Средства фонда используются по решению Кабинета Министров Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета", - говорится в законопроекте.

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Согласно проекту закона, средства фонда могут расходоваться на:

- закупку товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы со вспышками эпидемии;

- доплату медработникам, которые заняты в борьбе с болезнью;

- соцвыплаты, в том числе пенсионерам;

- поддержку государственных и коммунальных предприятий через трансферты в местные бюджеты;

- пополнение резервного фонда госбюджета;

- поддержку финансово-экономической системы;

- возобновление финансирование программ, которые были сокращены ради создания Стабфонда;

- пополнение уставного капитала финучреждений, в т.ч. Госипотечного учреждения.

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Пока неизвестно, согласятся ли депутаты с созданием Стабфонда в таком виде. Собеседники LIGA.net в Кабмине и Верховной Раде утверждают, что этот вариант проекта бюджета не окончателен, и может быть пересмотрен уже к концу текущей недели.

Кабмин подготовил изменения в госбюджет для противостояния эпидемии коронавируса и борьбы с ее последствиями. В предварительном документе предложено сократить доходы бюджета на 116,9 млрд грн, расходы увеличить на 86,3 млрд. В частности, планируется сократить финансирование МОН на 6,956 млрд грн.

Как стало известно, представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в госбюджет.

Кабмин пытается перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий в связи с коронавирусом. Шмыгаль анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд грн . Он считает, что этой суммы будет достаточно для прохождения кризиса.

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