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16.05.2019, 10:16

Мингарелли посоветовал Украине не просить денег у ЕС

Мингарелли посоветовал Украине не просить денег у ЕС

Глава представительства ЕС в Украине сказал, что сначала нужно использовать выделенные ранее 8 млрд евро

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной. Об этом он сказал на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, передают Українські Новини.

"ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин", - сказал Мингарелли.

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Он также отметил, что основная причина - это отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти.

"Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны", - добавил он.

Напомним, с 13 по 15 марта в Украине работала миссия ЕС по оценке выполнения четвертой программы макрофинансовой помощи. В начале марта в министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Украина выполнила больше половины обязательств для получения второго траншамакрофинансовой помощи от Евросоюза на 500 млн евро. 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря.

Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывала получить в марте-апреле текущего года, но в Минфине сомневались, что успеют.

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Теги: помощь ЕС, Хьюг Мингарелли
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