Министр финансов прокомментировал возможные отставки Верланова и Нефьодова

Кадровые перестановки в налоговой и таможенной службах назрели, но ситуация требует более сложного решения. Так министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net прокомментировал возможную отставку Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

“Кадровые вопросы назрели, но ситуация требует более сложного решения, чем увольнение двух топ-чиновников. Нужны институциональные изменения. Есть серьезные вопросы по организационной эффективности этих структур: управленческая вертикаль там разрушена”, - заявил министр.

По его словам, он ознакомился с материалами о коррупции в налоговой службе, о чем в одном из интервью говорил экс-министр финансов Игорь Уманский.

"В этом смысле есть аспекты реакции правоохранительных органов относительно этой ситуации", - сказал Марченко.

Читайте также: С программой МВФ или нет дефолта не будет (при мне)! Первое интервью министра финансов

