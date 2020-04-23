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Министр финансов прокомментировал возможные отставки Верланова и Нефьодова

Министр финансов прокомментировал возможные отставки Верланова и Нефьодова
23.04.2020, 14:19

Министр финансов заявил, что в работе налоговой и таможенной службах нужны институциональные изменения

Кадровые перестановки в налоговой и таможенной службах назрели, но ситуация требует более сложного решения. Так министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net прокомментировал возможную отставку Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

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“Кадровые вопросы назрели, но ситуация требует более сложного решения, чем увольнение двух топ-чиновников. Нужны институциональные изменения. Есть серьезные вопросы по организационной эффективности этих структур: управленческая вертикаль там разрушена”, - заявил министр.

По его словам, он ознакомился с материалами о коррупции в налоговой службе, о чем в одном из интервью говорил экс-министр финансов Игорь Уманский

"В этом смысле есть аспекты реакции правоохранительных органов относительно этой ситуации", - сказал Марченко.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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сергей марченко максим нефьодов Сергей Верланов
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