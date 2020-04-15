Верланов ответил экс-главе Минфина по поводу “скруток” НДС

Все обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского по поводу схем в налоговой базируются на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые, скорее всего, и есть теми дельцами, которые десятилетиями “кормились” на мошеннических схемах. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в интервью Обозревателю.

“Эти материалы давно находятся в поле зрения правоохранительных органов и, видимо, уже несколько раз были проверены. А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих “доказательств” стало немедленное устранение господина Уманского с занимаемой должности”, - сказал Верланов.

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По его мнению, тема схем в налоговой искусственно раздувается “с целью дестабилизировать финансовую и политическую ситуацию в государстве в интересах определенных сил”.

“Это неприятно, хотя опровергать безосновательные обвинения, основанные на набранных на компьютере табличках без подписей и печатей, мне кажется бессмысленным”, - отметил глава налоговой.

Он добавил, что хорошая новость, по его мнению, в том, что Уманский, согласно его заявлениям в прессе, направил "определенные материалы" в СБУ и Офис генпрокурора, в связи с чем приобрел процессуальный статус заявителя.

“...и я лично заинтересован в скорейшем расследовании, по результатам которого те или иные люди могут свой процессуальный статус изменить. А общественности сразу станет понятно - кто и когда мошенничал с НДС на самом деле, а кто эти схемы прекратил”, - сказал Верланов.

Он утверждает, что с начала работы новой налоговой службы поступления НДС выросли на 20% (или 15 млрд грн) год к году.

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