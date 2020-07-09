Министр финансов: Украина прошла пик экономического кризиса

В июне уже запустились экономические процессы, которые подтверждают, что экономика выходит из кризиса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью газете Сегодня.

"Есть основания считать, что мы выходим из кризиса", - сказал министр. По его словам, падение ВВП в 2020 году не превысит 4,8%.

Падение экономики Украины будет таким же, как развитых странах, добавил Марченко.

"Этому есть несколько объяснений. Главная проблема, какую создал COVID-19 – разорванные экономические связи. Но Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие связи", - объяснил министр.

Рынки украинской экспортной продукции - продукты питания и зерновые - пострадали не сильно. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ.

"Поэтому для нас, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима", - сказал Марченко.

Во время коронакризиса многое потерял малый и средний бизнес. "Но статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФОПов вышли на докризисный уровень", - сообщил министр.

По его словам, потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о возобновлении промышленного производства.

"Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы уже прошли. Сейчас идет восстановление", - заключил Марченко.

МВФ после утверждения программы помощи Украине ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 8,2%.

Согласно макропрогнозу Минэкономики, падение ВВП в 2020 году составит 4,8%.

18 июня по предварительным оценкам Министерства финансов, падение экономики, наблюдавшееся в Украине в апреле-мае, в июне остановилось. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Роман Брыль

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