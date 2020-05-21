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Министр Петрашко о макропрогнозе: Есть разбежности с НБУ по курсу и инфляции

Министр Петрашко о макропрогнозе: Есть разбежности с НБУ по курсу и инфляции
21.05.2020, 17:51

Министр экономики Петрашко заявляет, что прогноз падения ВВП Украины в 2020г на 4,8% пока прежний, есть вопросы по курсу и инфляции

Основания для смены прогноза снижения ВВП в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком Украины. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

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"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное - объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал он.

Петрашко подчеркнул, что по поводу прогноза курса гривни и инфляции могут быть ньюансы.

"Пока что мы не считаем, что макропрогноз будет другим. Так, мы думаем, что будут некоторые нюансы – разбежности по инфляции и курсу гривни. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.

Он пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира - 26,7 грн/$1 против 29,5 грн/$1.

В отношении инфляции Петрашко подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики.

По его словам, НБУ своей "излишне жесткой монетарной политикой" в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

Министр отметил, что если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.

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Юрий Тарасовский
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