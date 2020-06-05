Министр Петрашко советует бизнесу обращаться в банки за рефинансированием

Малый и средний бизнес должен получить доступ к финансам, правительство хочет "поменять "правила игры. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире канала "112 Украина".

"Правительство делает массу усилий, чтобы вернуть функционал банков о предоставлении доступных кредитов предпринимателям. Мы хотим поменять правила игры. Сейчас есть программа кредитов под 5-7-9%, которая фактически уже программа под 0%, рефинансирование", - отметил Петрашко.

Министр призвал предпринимателей, которые уже имеют кредиты, обращаться в банки и получать рефинансирование.

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