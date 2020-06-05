Министр Петрашко советует бизнесу обращаться в банки за рефинансированием

Малый и средний бизнес должен получить доступ к финансам, правительство хочет "поменять "правила игры. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире канала "112 Украина".
"Правительство делает массу усилий, чтобы вернуть функционал банков о предоставлении доступных кредитов предпринимателям. Мы хотим поменять правила игры. Сейчас есть программа кредитов под 5-7-9%, которая фактически уже программа под 0%, рефинансирование", - отметил Петрашко.
Министр призвал предпринимателей, которые уже имеют кредиты, обращаться в банки и получать рефинансирование.
- Ранее Петрашко в интервью LIGA.net сказал, что программа "5-7-9%" не заработала на полную мощность. По его словам, до 500 выданных кредитов - это очень мало, а банки не хотят брать на себя риски выдачи денег. По данным Минфина, за 100 дней работы программы "5-7-9" банки выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн, отказали в 1241 случае.
- Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что власть "дожмет" банковскую систему, чтобы запустить кредитование под низкие проценты.
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3 июня Кабмин одобрил законодательные изменения для предоставления малому и среднему бизнесу, потерпевшему из-за пандемии COVID-19, кредитов с частичной государственной гарантией.
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Юрий Тарасовский