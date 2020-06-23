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Минус 1,3%. В НБУ назвали основные причины падения ВВП

Минус 1,3%. В НБУ назвали основные причины падения ВВП
23.06.2020, 09:13

В Нацбанке прокомментировал изменение реального ВВП в перовом квартале 2020 года

В первом квартале 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 1,3% в годовом измерении. Основные причины падения экономики - негативное влияние карантина на секторы услуг, стремительное падение инвестиций, падение потребления госсектора на фоне сложной фискальной ситуации, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса. Об этом отмечается в комментарии Национального банка Украины.

Как отмечают в НБУ, весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций. Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Такие значительные темпы падения инвестиций наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов.

В первом квартале впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в первом квартале 2019 года. В НБУ подчеркивают, что ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, ведь 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий.

Среди других причин падения инвестиций: введение карантина и неопределенность законодательного поля относительно открытия рынка земли и "зеленой" энергетики.

При этом, потребительские расходы домохозяйств продолжали расти, несмотря на коронакризис. Но их рост замедлился до 8,1% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины - медленный рост доходов населения, ухудшение потребительских настроений и изменение поведения потребителей из-за карантина. В том числе украинцы меньше средств тратили на товары не первой необходимости. Еще одна причина меньшего потребления - запрет на работу непродуктовых магазинов и рынков частично компенсировалось увеличением интернет-торговли.

Потребление госсектора упало на 9,7% на фоне сложной ситуации с доходами. Физические объемы экспорта товаров и услуг росли медленнее - на 0,9% г/г. Основные причины - сужение мирового спроса и ухудшение ценовой конъюнктуры на внешних рынках.

В разрезе видов деятельности в первом квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства (последнее в основном из-за исчерпания статистического эффекта, связанного со смещением сроков сбора урожая предыдущего квартала).

Наибольшее отрицательное влияние наблюдался в сфере транспорта и большинстве секторов услуг. Валовая добавленная стоимость в сфере размещения и общественного питания снизилась на 8,8% г/г, других услуг - на 13% г/г, транспорте - 8,6% г/г. Дополнительным негативным фактором для показателей транспорта было сокращение транзита газа.

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Юрий Тарасовский
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