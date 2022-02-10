Миссия МВФ начнет работу в Украине до конца марта. Есть одно условие

Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам второго пересмотра программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как и планировалось. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Миссия по второму пересмотру, как ожидается, состоится в первом квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", – уточнил Райс.

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Точная дата работы миссии будет объявлена позже.

Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине, надеясь на снижение напряженности.

Представитель Фонда также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на следующей неделе посетит Европу, в том числе Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля, в которой примет участие делегация из Украины.

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Роман Брыль

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