Миссия МВФ начнет работу в Украине до конца марта. Есть одно условие
Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам второго пересмотра программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как и планировалось. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает агентство Интерфакс-Украина.
"Миссия по второму пересмотру, как ожидается, состоится в первом квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", – уточнил Райс.
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Точная дата работы миссии будет объявлена позже.
Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине, надеясь на снижение напряженности.
Представитель Фонда также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на следующей неделе посетит Европу, в том числе Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля, в которой примет участие делегация из Украины.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами. 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн. 7 февраля 2022 года министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что миссия МВФ может начать работу в Украине в ближайшее время.
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