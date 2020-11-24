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Много спекуляций, но есть значительный прогресс в переговорах с МВФ – Марченко

24.11.2020, 17:14
Много спекуляций, но есть значительный прогресс в переговорах с МВФ – Марченко - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогресс в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", – сказал Марченко в комментарии Интерфакс-Украина.

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Министр анонсировал скорое внесение проекта госбюджета на 2021 год в Верховную Раду.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше – в Верховную Раду Украины", – уточнил он.

Марченко добавил, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса", – сказал министр.

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Юрий Тарасовский
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