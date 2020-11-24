Много спекуляций, но есть значительный прогресс в переговорах с МВФ – Марченко
Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогресс в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).
"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", – сказал Марченко в комментарии Интерфакс-Украина.
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Министр анонсировал скорое внесение проекта госбюджета на 2021 год в Верховную Раду.
"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше – в Верховную Раду Украины", – уточнил он.
Марченко добавил, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.
"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса", – сказал министр.
- 4 ноября 2020 года министр финансов заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.
- 18 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ. Тогда же директор-распорядитель МВФ Кристина заявила, что для пересмотра программы необходимо полное согласие касательно действий.
- 23 ноября советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина в этом году не получит транш МВФ.
- 24 ноября президент Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты о поддержке населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина. В частности, он пообещал миллиону украинцев по 8000 грн.
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