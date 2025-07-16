В Morgan Stanley прогнозируют дальнейший рост евро

Аналитики прогнозируют, что хеджирование доллара может подтолкнуть евро к отметке в $1,30

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Аналитики Morgan Stanley прогнозируют дальнейший рост евро – на этот раз благодаря желанию европейских инвесторов застраховать свои активы в США на сумму почти $4 трлн. Об этом информирует Bloomberg.

Группа под руководством Дэвида Адамса, известного одним из самых оптимистичных прогнозов по евро на Уолл-стрит, считает, что укрепление евро выше отметки в $1,30 – это "риск, который нельзя недооценивать". Растущие сомнения в статусе доллара как "безопасной гавани" заставляют инвесторов защищать свои активы от дальнейшей волатильности. Этот прогноз даже превышает ранее ожидаемый уровень в $1,27 к концу следующего года.

Евро уже укрепился на 12% с начала года – в связи с ожиданиями, что масштабные расходы ЕС на оборону и инфраструктуру оживят экономику. Нестабильная политика США при администрации Дональда Трампа также повышает привлекательность единой европейской валюты.

К Morgan Stanley присоединяются также Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays, которые прогнозируют дальнейший рост евро. Это особенно актуально для долгосрочных европейских инвесторов, в частности страховых компаний и пенсионных фондов, которые ищут способы защитить свои портфели от колебаний курса доллара.

По данным Morgan Stanley, европейские инвесторы держали около $8 трлн в американских акциях и облигациях. Из них $3,6 трлн – без хеджирования. Даже незначительное повышение уровня хеджирования может иметь серьезный эффект, говорит Адамс. По оценкам банка, хеджирующие потоки в размере $400 млрд за 12 месяцев могут обеспечить рост евро на 7%.

Также ожидается, что хеджирование станет еще более привлекательным, когда Федеральная резервная система США снизит процентные ставки – чего рынок ожидает уже в октябре – на 25 базисных пунктов.