МВФ должен "заморозить" выплаты Украине из-за отставки Смолия - Гонтарева

Следующей жертвой политического давления на НБУ станет Катерина Рожкова, считает экс-глава НБУ Валерия Гонтарева

Пока президент Владимир Зеленский не назначит независимого главу Национального банка, МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Об этом в интервью изданию The Central Banker заявила Валерия Гонтарева.

По мнению экс-главы НБУ, без серьезного давления со стороны МВФ президент Владимир Зеленский скорее всего назначит руководителем Нацбанка человека из окружения Игоря Коломойского.

"Я не удивлена, что он (Яков Смолий – ред.) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, таких как г-н Дубинский", - сказала Гонтарева в интервью.

МВФ и страны большой семерки много говорили о необходимости уважать независимость Национального банка, но эти слова не дали никакого результата, добавила она.

"Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно. Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем проводить выплаты Украине, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы", - приводит издание прямую речь Гонтаревой.

"Транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться. Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты", - сказала экс-глава НБУ.

Гонтарева считает, что команда Зеленского "…обманула МВФ. Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия".

"Лучшей кандидатурой на пост главы НБУ я считаю Катерину Рожкову, настоящего профессионала и реформатора. Но эти качества означают, что Рожкова будет их следующей целью", - уверена Гонтарева.

Среди других оптимальных кандидатов на должность она назвала Владислава Рашкована и Александра Писарука. При этом, высказала сомнения, что они согласятся возглавить Нацбанк.

"Никто не хочет быть камикадзе", - подытожила Гонтарева.

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Роман Брыль

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