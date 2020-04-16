МВФ поддерживает увеличение дефицита бюджета Украины в три раза

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми дефицит бюджета увеличен в три раза - до 298 млрд грн. Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге 15 апреля.

“Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем”, - сказал он.

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Томсен добавил, что МВФ готов увеличить размер финансовой поддержки Украины на период карантина и кризиса, однако для этого правительство должно выполнить последние требования МВФ. При этом он сообщил, что стороны продвинулись в переговорах и есть уверенность, что в скором времени эти требования будут реализованы.

Томсен также отметил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: сократились дефицит госбюджета и объем госдолга, снизилась инфляция, выросли международные резервы и банковская система более стабильна.

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13 апреля Верховная Рада приняла новый законопроект об изменениях в госбюджет-2020 . Он предусматривает увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями. Дефицит бюджета увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

В Минфине отмечают, что изменения в госбюджет приняты с учетом помощи МВФ, и рассчитывают получить $5 млрд от Фонда для финансирования дефицита до конца года.

МВФ для предоставления помощи Украине требует адекватной реализации земельной реформы и принятия так называемого "антиколомойского" закона в целом.

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