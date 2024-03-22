МВФ принял транш для Украины в размере $880 млн: когда придут деньги

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Исполнительный совет МВФ провел заседание по третьему пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение следующего транша в размере $880 млн, говорится в пресс-релизе МВФ.

В МВФ подчеркнули, что украинские власти продолжают демонстрировать высокие результаты в рамках EFF в сложных условиях.

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"Органы власти продолжают хорошо работать в рамках EFF в сложных условиях, соблюдая все количественные критерии эффективности на конец декабря, все структурные контрольные показатели до конца февраля и все индикативные цели, кроме одной", – сообщили в МВФ.

Фонд отмечает, что в 2023 году украинская экономика продолжала демонстрировать удивительную устойчивость, хотя сохраняются факторы, связанные с войной, а перспективы остаются исключительно неопределенными.

"Устойчивый импульс реформ необходим для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, усиления институциональных реформ и создания основы для усилий по восстановлению и вступлению в Европейский Союз", – подчеркнули в МВФ.

По прогнозам Фонда, в 2024 году вновь возникнут неблагоприятные факторы и темпы роста снизятся до 3-4% из-за неопределенности из-за продолжающейся войны и по мере того, как ограничения предложения станут жестче. "Прогноз остается склонным к исключительно высоким понижающим рискам, обусловленным факторами, связанными с войной, потенциальным дефицитом внешнего финансирования и социально-экономическими последствиями политики, которая может потребоваться в случае возникновения потрясений", – указали в Фонде.

По словам исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой, власти Украины должны быть внимательны к этим рискам. Также крайне важно, чтобы внешнее финансирование, выделенное Украине всеми донорами, было предоставлено своевременно и предсказуемо, чтобы сохранить с таким трудом достигнутую макроэкономическую стабильность Украины, добавила она.

Глава Фонда указала на важность успешной реструктуризации долга по еврооблигациям Украины и роста внутренних доходов.

Георгиева еще раз приветствовала переход в октябре к режиму управляемого обменного курса. Однако, отметила она, необходим постепенный подход к ослаблению валютного контроля, который соответствует стратегии Национального банка Украины, поскольку это будет иметь важное значение для сохранения валютных резервов. Глава МВФ добавила, что должны быть продолжены усилия по предотвращению монетарного финансирования.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей уточнил на брифинге, что поступление средств в Украину ожидается в течение двух-трех дней.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина ожидает следующего транша финансовой поддержки объемом около $880 млн.



"Это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов. Они помогут нам и дальше сохранять макрофинансовую стабильность. Спасибо МВФ за доверие и поддержку", – написал он.

Лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы. 28 февраля Совет Евросоюза одобрил четырехлетний план помощи.

23 февраля Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала третий пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению четвертого кредитного транша в размере $880 млн.

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