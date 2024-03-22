МВФ ухвалив транш для України в розмірі $880 млн: коли прийдуть гроші

МВФ (Фото - Depositphotos)

Виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу у розмірі $880 млн, йдеться в пресрелізі МВФ.

У МВФ наголосили, що українська влада продовжує демонструвати високі результати в рамках EFF у складних умовах.

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"Органи влади продовжують добре працювати в рамках EFF у складних умовах, дотримуючись усіх кількісних критеріїв ефективності на кінець грудня, усіх структурних контрольних показників до кінця лютого та всіх індикативних цілей, крім одного", – повідомили в МВФ.

Фонд наголошує, що 2023 року українська економіка продовжувала демонструвати дивовижну стійкість, хоча зберігаються чинники, пов'язані з війною, а перспективи залишаються винятково невизначеними.

"Стійкий імпульс реформ необхідний для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ і створення основи для зусиль із відновлення та вступу до Європейського Союзу", – наголосили в МВФ.

За прогнозами Фонду, у 2024 році знову виникнуть несприятливі чинники і темпи зростання знизяться до 3-4% через невизначеність через війну, що триває, і в міру того, як обмеження пропозиції стануть жорсткішими. "Прогноз залишається схильним до винятково високих знижувальних ризиків, зумовлених факторами, пов'язаними з війною, потенційним дефіцитом зовнішнього фінансування і соціально-економічними наслідками політики, яка може знадобитися в разі виникнення потрясінь", – вказали у Фонді.

За словами виконавчої директорки МВФ Крісталіни Георгієвої, влада України має бути пильною щодо цих ризиків. Також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування, виділене Україні всіма донорами, було надано своєчасно і передбачувано, щоб зберегти з такими зусиллями досягнуту макроекономічну стабільність України, додала вона.

Глава Фонду вказала на важливість успішної реструктуризації боргу за єврооблігаціями України і зростання внутрішніх доходів.

Георгієва ще раз привітала перехід у жовтні до режиму керованого обмінного курсу. Однак, зазначила вона, необхідний поступовий підхід до послаблення валютного контролю, що відповідає стратегії Національного банку України, оскільки це матиме важливе значення для збереження валютних резервів. Глава МВФ додала, що мають бути продовжені зусилля щодо запобігання монетарному фінансуванню.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей уточнив на брифінгу, що надходження коштів в Україну очікується протягом двох-трьох днів.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько $880 млн.



"Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність. Дякую МВФ за довіру та підтримку", – написав він.

Лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. 28 лютого Рада Євросоюзу схвалила чотирирічний план допомоги.

23 лютого Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу третій перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення четвертого кредитного траншу розміром $880 млн.

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