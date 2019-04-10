МВФ считает, что политика Дональда Трампа вредит экономике мира

Торговые отношения между США и их партнерами, которые выстраивает американский президент Дональд Трамп, замедляют рост мировой экономики. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на доклад МВФ, представленный вчера, 9 апреля.

В этом отчете МВФ сократил прогноз мирового роста на текущий год с 3,7% до 3,3%.

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Главная причина - торговый конфликт между США и Китаем, который начал Трамп, считают в МВФ. Кроме этого, экономические отношения США осложнились с Канадой, Мексикой, Европейским союзом, Японией и Южной Кореей.

Трамп воспринимает дефицит Америки в двусторонней торговли как отрицательный фактор для внутренней экономики, а также как признак того, что ее компании терпят убытки. Однако многие экономисты говорят, что дефицит двусторонней торговли не имеет большого значения, отмечает издание.

По их мнению, торговый дефицит США, наоборот, является признаком экономической мощи. Сильный доллар позволяет предприятиям получать доступ к дешевым товарам, материалам и рабочей силе за рубежом, что снижает затраты и способствует прибыльности.

В МВФ напомнили, что торговый конфликт с Китаем до сих пор не урегулирован, несмотря на заявления обеих сторон о достигнутом в переговорах прогрессе. США пока отказались отменять пошлины на китайские товары.

Из-за торговой войны китайский фондовый рынок в 2018 году потерял $2,4 трлн. Негативное влияние она также оказала на акции Европы и США.

Накануне Трамп пригрозил пошлинами на товары из ЕС в ответ на субсидии, предоставленные авиастроительной отрасли, включая компанию Airbus.

В то же время, МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год, а также улучшил ожидания по дефициту текущего счета платежного баланса.