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На аукционе по продаже ОВГЗ спрос превысил предложение в два раза

На аукционе по продаже ОВГЗ спрос превысил предложение в два раза
21.01.2020, 18:38

Инвесторам предложили гривневые ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года

Сегодня, 21 января, на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) было привлечено в госбюджет более 6,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности проданы 6-месячные ОВГЗ на 512 млн грн, 1-летние - 1,72 млрд ​​грн, 3-летние - 4,09 млрд грн. В Минфине отмечают, что общий спрос превысил почти 12,04 млрд грн (почти в два раза).

При этом средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 237 базисных пункта и составила 10,01%. Доходность 6-месячных бумаг составила 10,03% (уменьшение на 172 бп), 1-летних - 10,04% (уменьшение на 14 бп).

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Минфин ОВГЗ
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