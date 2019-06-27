Налоговая реформа. Кабмин одобрил создание территориальных ГНС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства от 19 июня №537 Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Некоторые органы Государственной фискальной службы (ГФС) будут реорганизованы путем их присоединения к соответствующим органам ГНС.

В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

"Уверен, что от продуманной и понятной структуры зависит эффективность любого государственного органа", - отметил в Facebook глава ГНС Сергей Вераланов.

В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов ГФС таможенного направлении - таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ДФС.

18 июня глава ГНС Верланов заявил, что завершение процесса создания ГНС ожидается в ближайшие недели.

В конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Реформа ГФС была одним из пунктов программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Главой налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность. 8 мая Кабмин утвердил Верланова председателем ГНС.