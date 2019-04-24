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24.04.2019, 17:18

Насиров пытается через суд запретить назначение главы налоговой

Насиров пытается через суд запретить назначение главы налоговой

Экс-глава ГФС обратился в Окружной админсуд, чтобы не допустить назначения Верланова

Бывший глава Фискальной службы (ГФС) Роман Насиров подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить Кабинету министров назначать Сергея Верланова главой Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также он просит суд до решения спора по сути остановить действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы налоговой.

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"На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска до подачи соответствующего иска в Окружной административный суд Киева. В соответствии с частью 2 статьи 150 КАССУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела", - говорится в сообщении суда.

Накануне, 23 апреля, Верланов выиграл конкурс на главу налоговой.

Ранее этот суд приостановил конкурс на должность главы Таможенной службы, фаворитом которого является замминистра экономразвития Максим Нефьодов. 

Также Окружной админсуд на прошлой неделе принял два решения в пользу олигарха Игоря Коломойского в деле ПриватБанка.

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Теги: Государственная налоговая служба, роман насиров, Сергей Верланов, окружной админсуд киева
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