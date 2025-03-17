Нацбанк обновил требования к финансовым компаниям, чтобы не допустить влияния России
Национальный банк обновил подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Также НБУ расширил перечень видов деятельности для участников небанковского рынка.
Изменения, в частности, включают:
- расширение списка признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица;
- установление обязанности поставщика финансовых услуг провести проверку руководителей, главных бухгалтеров, ключевых лиц, владельцев существенного участия с учетом измененного списка признаков небезупречной деловой репутации;
- разрешение платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги.
Изменения вступают в силу с 18 марта 2025 года.
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