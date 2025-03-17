Нацбанк обновил требования к финансовым компаниям, чтобы не допустить влияния России

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк обновил подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Также НБУ расширил перечень видов деятельности для участников небанковского рынка.

Изменения, в частности, включают:

расширение списка признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица;

установление обязанности поставщика финансовых услуг провести проверку руководителей, главных бухгалтеров, ключевых лиц, владельцев существенного участия с учетом измененного списка признаков небезупречной деловой репутации;

разрешение платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги.

Изменения вступают в силу с 18 марта 2025 года.