Нацбанк оновив вимоги до фінансових компаній, щоб не допустити впливу Росії

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ із метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Також НБУ розширив перелік видів діяльності для учасників небанківського ринку.

Зміни, зокрема, містять:

розширення списку ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи/юридичної особи;

встановлення обов'язку постачальника фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників суттєвої участі з урахуванням зміненого списку ознак небездоганної ділової репутації;

надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги.

Зміни набирають чинності з 18 березня 2025 року.