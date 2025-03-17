Нацбанк оновив вимоги до фінансових компаній, щоб не допустити впливу Росії
Національний банк оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ із метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Також НБУ розширив перелік видів діяльності для учасників небанківського ринку.
Зміни, зокрема, містять:
- розширення списку ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи/юридичної особи;
- встановлення обов'язку постачальника фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників суттєвої участі з урахуванням зміненого списку ознак небездоганної ділової репутації;
- надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги.
Зміни набирають чинності з 18 березня 2025 року.
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