Нацбанк продал за неделю рекордный объем валюты за последние два месяца

На этой неделе Нацбанк продал самый большой объем долларов с начала октября

Доллар, валюта (Фото: Pexels)

С 27 ноября – 1 декабря Национальный банк Украины увеличил чистую продажу долларов на межбанковском рынке до $739,5 миллиона по сравнению с $521,4 млн неделей ранее, свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Это самый большой объем с начала октября, когда Нацбанк продал рекордный объем валюты ($1,16 млрд) в неделю, когда объявил об отказе от фиксированного курса гривны.

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В то же время покупка валюты регулятором остается на низком уровне – $1,6 млн.

При этом официальный курс доллара за неделю вырос с 36,0487 грн/$ в 36,4606 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 1 декабря.