Нацбанк продав за тиждень рекордний обсяг валюти за останні два місяці

Цього тижня Нацбанк продав найбільший обсяг доларів з початку жовтня

Долар, валюта (Фото: Pexels)

Із 27 листопада – 1 грудня Національний банк України збільшив чистий продаж доларів на міжбанківському ринку до $739,5 мільйона, порівняно із $521,4 млн тижнем раніше, свідчать дані на сайті НБУ.

Це найбільший обсяг з початку жовтня, коли Нацбанк продав рекордний обсяг валюти ($1,16 млрд) у тиждень, коли оголосив про відмову від фіксованого курсу гривні.

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Водночас купівля валюти регулятором залишається на низькому рівні – $1,6 млн.

При цьому офіційний курс долара за тиждень зріс із 36,0487 рн/$ о 36,4606 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю, 1 грудня.

З 1 грудня в Україні значно пом'якшили валютні обмеження.