Нацбанк выкупил военные облигации на 70 млрд грн. Призвал увеличить заимствования на рынке
Национальный банк 9 июня совершил выкуп военных облигаций на 70 млрд грн для увеличения эмиссионного финансирования госбюджета, сообщила пресс-служба НБУ.
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Покупка гособлигаций Нацбанком в мирное время запрещена законом, но на фоне экономического кризиса, спровоцированного войной, регулятор вынужден поддерживать таким образом госбюджет.
Нацбанк отметил, что доходность по военным облигациям в июне является плавающей и привязана к учетной ставке. Это приблизило ценовые условия выпуска ценных бумаг к "рыночным".
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В НБУ объяснили, что такие объемы финансирования госбюджета связаны с уменьшением поступлений в бюджет на фоне сниженных налогов в стране.
НБУ также отметило, что снизить объемы покупки военных ОВГЗ позволит увеличение рыночных заимствований Минфином.
"Это снизит давление на обменный курс гривны и инфляцию и будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и доверия правительству и Национальному банку", – сообщила пресс-служба НБУ.
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При этом, НБУ предупредил, что если рыночные заимствования не возрастут, он будет вынужден удерживать учетную ставку на высоком уровне для нивелирования макроэкономических рисков.
- 2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25%, ожидая, что после этого Минфин увеличит ставку по ОВГЗ, чтобы усилить рыночный спрос на военные облигации и уменьшить потребность в эмиссионном финансировании госбюджета.
- 6 июня Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям несмотря на решение НБУ.
- 7 июня Кабмин принял решение, согласно которому доходность военных облигаций для НБУ стала переменной.
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