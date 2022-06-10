Нацбанк выкупил военные облигации на 70 млрд грн. Призвал увеличить заимствования на рынке

Национальный банк 9 июня совершил выкуп военных облигаций на 70 млрд грн для увеличения эмиссионного финансирования госбюджета, сообщила пресс-служба НБУ.

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Покупка гособлигаций Нацбанком в мирное время запрещена законом, но на фоне экономического кризиса, спровоцированного войной, регулятор вынужден поддерживать таким образом госбюджет.

Нацбанк отметил, что доходность по военным облигациям в июне является плавающей и привязана к учетной ставке. Это приблизило ценовые условия выпуска ценных бумаг к "рыночным".

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В НБУ объяснили, что такие объемы финансирования госбюджета связаны с уменьшением поступлений в бюджет на фоне сниженных налогов в стране.

НБУ также отметило, что снизить объемы покупки военных ОВГЗ позволит увеличение рыночных заимствований Минфином.

"Это снизит давление на обменный курс гривны и инфляцию и будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и доверия правительству и Национальному банку", – сообщила пресс-служба НБУ.

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При этом, НБУ предупредил, что если рыночные заимствования не возрастут, он будет вынужден удерживать учетную ставку на высоком уровне для нивелирования макроэкономических рисков.

По состоянию на 10 июня 2022 портфель военных облигаций в собственности Нацбанка составляет 190 млрд грн. В частности, в марте Нацбанк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае – по 50 млрд грн, а за 9 дней июня – 70 млрд грн.

2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25%, ожидая, что после этого Минфин увеличит ставку по ОВГЗ, чтобы усилить рыночный спрос на военные облигации и уменьшить потребность в эмиссионном финансировании госбюджета.

6 июня Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям несмотря на решение НБУ.

7 июня Кабмин принял решение, согласно которому доходность военных облигаций для НБУ стала переменной.

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Наталия Фреик

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