НБУ может изменить дизайн монет номиналом до 10 грн
Национальный банк Украины начал работать над изменением дизайна монет, которые были введены вместо бумажных банкнот мелких номиналов: 1, 2, 5, 10 грн. Об этом на брифинге заявил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.
"Создана рабочая группа, в которую входят, в том числе, представители организаций людей с особыми потребностями. Можно сказать, что мы уже начали работу над новым поколением нашего монетного ряда", - сказал он.
Как уточнил Зайвенко в комментарии LIGA.net, НБУ уже поставил задачу перед дизайнерами банкнотно-монетного двора.
"Я не думаю, что мы будем менять технические характеристики, но могут быть изменения в дизайне. Но это не быстрый процесс: кроме самой разработки нам нужно согласовать новый дизайн в международном бюро Coin registration office во Франции", - сказал Зайвенко.
- В конце 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, с сентября 2019 года разрешил банкам округлять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из обращения мелких монет.
- С 25 октября 2019 года Нацбанк ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 грн, в конце ноября обновил дизайн банкнот номиналом 50 и 200 грн.
- В декабре 2019 года НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 грн.
- 3 июня Нацбанк ввел в обращение монеты номиналом 10 грн.
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