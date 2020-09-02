НБУ может изменить дизайн монет номиналом до 10 грн

Национальный банк Украины начал работать над изменением дизайна монет, которые были введены вместо бумажных банкнот мелких номиналов: 1, 2, 5, 10 грн. Об этом на брифинге заявил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

"Создана рабочая группа, в которую входят, в том числе, представители организаций людей с особыми потребностями. Можно сказать, что мы уже начали работу над новым поколением нашего монетного ряда", - сказал он.

Как уточнил Зайвенко в комментарии LIGA.net, НБУ уже поставил задачу перед дизайнерами банкнотно-монетного двора.

"Я не думаю, что мы будем менять технические характеристики, но могут быть изменения в дизайне. Но это не быстрый процесс: кроме самой разработки нам нужно согласовать новый дизайн в международном бюро Coin registration office во Франции", - сказал Зайвенко.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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