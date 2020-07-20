НБУ не выходил с интервенциями на межбанк впервые за два года

Национальный банк Украины 13-17 июля не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с сентября 2018 года, пишет Finclub.

Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанке на предыдущей неделе составили $92 млн.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на более чем $3,97 млрд и продал на $2,94 млрд. Таким образом с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила порядка $1,03 млрд.

Ранее политика Нацбанка на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний курса гривни.

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Юрий Тарасовский

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