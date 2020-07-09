Зеленский: Мы - за независимость НБУ, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн
Президент Украины Владимир Зеленский считает из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись". Об этом президент заявил на встрече с бизнесом Черновицкой области.
"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года. – Ред.)", - сказал Зеленский в ответ на слова бизнесмена Игоря Мисевича о том, что укрепление гривни в последние девять месяцев негативно сказалось на экспортерах и налоговых поступлениях в бюджет.
"Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30. А гривня, вы видите, какая у нас... Нам говорили, что это - рыночные условия, банк независимый и т.д.. И вы это прекрасно все знаете", - отметил Зеленский.
При этом Зеленский не стал характеризовать отставку главы НБУ Якова Смолия, но отметил, что все предприниматели " понимают ситуацию прекрасно ". Президент также упомянул заявление экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая считает, что Международный валютный фонд не должен предоставлять помощь Украине, пока не будет назначен новый глава Нацбанка.
"И курс, и все остальное, и COVID-19. Выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Я в этом уверен", - добавил Зеленский.
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