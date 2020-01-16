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НБУ отменил норму о запрете на трату денег со счетов ФОПов

НБУ отменил норму о запрете на трату денег со счетов ФОПов
16.01.2020, 21:45

Регулятор решил остановить ограничение по счетам ФОП во избежание манипуляций

обновлено

Национальный банк Украины отменил норму о порядке использования текущих счетов физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (постановление НБУ №162 от 27 декабря 2019 года).

Как сообщает пресс-служба НБУ, требование осуществлять по текущим счетам ФОП только те расчетно-кассовые операции, которые не связаны с собственными потребностями, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвало непонимание у бизнеса.

"Мы приостанавливаем эту норму, потому что это касается фактически налоговой службы, - отметил председатель НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге 16 января. - И я надеюсь, что мы с налоговой в ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж до рынка, чтобы не было подобных спекуляций".

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