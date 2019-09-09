НБУ вводит новые валютные послабления для инвесторов

С 10 сентября 2019 года инвесторы смогут без лимитов выводить вырученные деньги от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств от уменьшения уставных капиталов юрлиц и выхода из компаний. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Ранее лимит на эти операции составлял 5 млн евро в месяц.

НБУ также разрешил нерезидентам переводить на свои счета средства в гривне, которые инвесторы получили как дивиденды, процентные доходы по ценным бумагам или другие доходы по объектам прав собственности в Украине. Но есть условие: доходы не должны быть связаны с отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

При этом регулятор напомнил, что действующий е-лимит в 2 млн евро в год для инвестиций юрлиц-резидентов за границу все еще распространяется на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешнего госзайма Украины.