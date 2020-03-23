НБУ предлагает разрешить работать ломбардам, обменникам и кредитным союзам

Национальный банк предложил Кабинету министров позволить всем небанковским финучреждениям предоставлять услуги во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напоминают, что с 17 марта прекратили работу компании, деятельность которых предусматривает принятие посетителей. Исключение - банки и страховые компании. При этом закрыты небанковские финучреждения: пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.

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В Нацбанке считают, что сегодня услуги этих компаний пользуются большим спросом у населения. Поэтому НБУ предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта и разрешить работу всем финансовым учреждениям во время карантина.

"Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам", - отмечают в НБУ.

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