НБУ раскроет данные о владельцах финансовых компаний
Национальный банк Украины расширяет список публичной информации о небанковских финучреждениях. Теперь центральный банк будет публиковать информацию о лицах, которые получили разрешение НБУ на приобретение существенного участия в финучреждении, сообщает пресс-служба НБУ.
Также будет публиковаться информация о лицах, которым отказали в приобретении существенного участия в финучреждении.
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Список этих лиц будет доступен на сайте НБУ в разделе "Надзор/Регулирование рынка небанковских финуслуг (сплит)".
Обновление информации о лицах будет происходить по результатам рассмотрения НБУ их заявлений о приобретении или увеличении существенного участия в финучреждении.
Сейчас этот список лиц находится на стадии формирования. Пока он содержит информацию только о тех лицах, которые получили существенное участие в финучреждении с нарушением законодательства.
- 5 августа 2020 года НБУ создал комитет по надзору за небанковскими финучреждениями. Комитет будет регулировать их деятельность. В октябре в НБУ был создан соответствующий департамент.
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- 13 октября в НБУ заявили заявили, что за сентябрь в Украине сократилось количество банков и небанковских финучреждений в связи с решением о ликвидации банка Аркада. Количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2084 до 2080.
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