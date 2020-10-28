НБУ раскроет данные о владельцах финансовых компаний

Национальный банк Украины расширяет список публичной информации о небанковских финучреждениях. Теперь центральный банк будет публиковать информацию о лицах, которые получили разрешение НБУ на приобретение существенного участия в финучреждении, сообщает пресс-служба НБУ.

Также будет публиковаться информация о лицах, которым отказали в приобретении существенного участия в финучреждении.

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Список этих лиц будет доступен на сайте НБУ в разделе "Надзор/Регулирование рынка небанковских финуслуг (сплит)".

Обновление информации о лицах будет происходить по результатам рассмотрения НБУ их заявлений о приобретении или увеличении существенного участия в финучреждении.

Сейчас этот список лиц находится на стадии формирования. Пока он содержит информацию только о тех лицах, которые получили существенное участие в финучреждении с нарушением законодательства.

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Александр Мясищев

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