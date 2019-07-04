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04.07.2019, 17:02

НБУ зарегистрировал еще одну платежную систему

НБУ зарегистрировал еще одну платежную систему

Lime Money стала 12 внутригосударственной платежной системой, созданной небанковским учреждением

Национальный банк Украины согласовал правила и зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Lime Money. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы Lime Money является ООО "Смарт Финэксперт" (Николаев).

Lime Money стала двенадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским учреждением.

В июне внутригосударственная платежная системы ЮАПЕЙ внесена в Реестр платежных систем, а мае внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы.

Ранее Нацбанк назвал системно и социально важные платежные системы.

В конце марта стало известно, что НБУ разрабатывает новый законопроект о платежных услугах, который должен упростить выход на украинский рынок новых платежных систем.

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Теги: НБУ, платежная система, Lime Money
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