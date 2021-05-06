"Нужен больший прогресс". В МВФ рассказали о переговорах с Украиной

В Международном валютном фонде ожидают большего прогресса в имплементации реформ для предоставления Украине очередного транша. Об этом на брифинге руководитель коммуникаций МВФ Джерри Райс.

"Ранее в этом году у нас была виртуальная дискуссия с руководством Украины о прогрессе и имплементации решений и реформ. Обсуждения были продуктивными, но необходим больший прогресс для завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжаются", – заявил Райс.

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Он добавил, что программа МВФ касается поддержки независимости Национального банка, гибкого обменного курса, борьбы с коррупцией, среднесрочной фискальной стабильности и улучшения корпоративного управления.

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Сейчас Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Очередной транш в Офисе президента ожидают получить до сентября.

В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут.

В апреле глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что из-за длительных переговоров с МВФ Украина может получить деньги двумя траншами.

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Александр Мясищев

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