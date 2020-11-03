Оптимизм в прогнозах может обойтись госбюджету в 65 млрд грн – НБУ
Слишком оптимистичные макроэкономические прогнозы могут привести к недополучению госбюджетом 65 млрд грн в 2021 году. Такие выводы сделал Национальный банк Украины, говорится в решении Бюджетного комитета Верховной Рады по итогам рассмотрения проекта госбюджета-2021.
"НБУ отмечает, что заложенные в основу проекта госбюджета на 2021 год отдельные макропоказатели слишком оптимистичны и завышены, а потому их использование может привести к нереалистичным прогнозам бюджетных показателей", – говорится в решении комитета.
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Высокий риск недовыполнения доходов связан с высоким показателем номинального ВВП и слабым курсом гривни, заложенным в проект госбюджета. Из-за этого Нацбанк рекомендует пересмотреть доходную и расходную части госбюджета с учетом более консервативного прогноза.
В НБУ также считают, что заложенный в проект госбюджета дефицит в 6% создает риски разбалансирования экономики и является сложным для финансирования.
"Чрезмерный дефицит госбюджета на протяжении 2019-2023 годов – основным источником покрытия которого предусмотрены госзаймы – приведет к увеличению долговой нагрузки на госбюджет в 2021 году и в дальнейшем", – говорится в решении Бюджетного комитета.
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