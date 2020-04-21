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ОВГЗ-аукционы. Минфин снова отменил торги

ОВГЗ-аукционы. Минфин снова отменил торги
21.04.2020, 10:39

Минфин четвертую неделю подряд не проводит аукционы по продаже ОВГЗ

21 апреля Министерство финансов отменило аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в объявлении на сайте министерства.

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"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в объявлении.

Как и прежде, в Минфине отмечают, что дальнейшие аукционы будут проходить по графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

  • Министерство уже четыре недели не проводит аукционы по продаже ОВГЗ. Последний состоялся 24 марта. Тогда инвесторам предложили трехмесячные ОВГЗ в долларах и облигации в евро со сроком погашения 1,1 года т привлекли в бюджет 24,8 млрд грн.
  • Впервые аукцион в этом году был отменен 10 марта из-за нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках.
  • В начале апреля Совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Почему покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета, читайте здесь.
  • В Нацбанке заявили, что не планируют в ближайшее время возвращаться к практике покупки ОВГЗ.
Анна Андреева
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Минфин ОВГЗ
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