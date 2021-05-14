UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Падение ВВП ускорилось до 2% по итогам первого квартала – Госстат

14.05.2021, 16:25
Падение ВВП ускорилось до 2% по итогам первого квартала – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальный ВВП в первом квартале сократился на 2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом говорится в оперативной оценке ВВП Государственного комитета статистики. 

Падение реального ВВП в январе-марте текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года составило 1,1% с учетом сезонного фактора, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В четвертом квартале 2020 года ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизился на 0,5%, в третьем квартале – на 3,5%, во втором квартале – на 11,2%, в первом квартале 2020 – на 1,2%.

По уточненным данным Госстата реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4%. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВП Госстат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 