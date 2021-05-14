Падение ВВП ускорилось до 2% по итогам первого квартала – Госстат
Реальный ВВП в первом квартале сократился на 2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом говорится в оперативной оценке ВВП Государственного комитета статистики.
Падение реального ВВП в январе-марте текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года составило 1,1% с учетом сезонного фактора, говорится в сообщении.
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В четвертом квартале 2020 года ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизился на 0,5%, в третьем квартале – на 3,5%, во втором квартале – на 11,2%, в первом квартале 2020 – на 1,2%.
По уточненным данным Госстата реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4%.
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