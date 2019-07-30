Переходный период: кто возглавит налоговые инспекции на местах

Территориальные органы Государственной налоговой службы (ГНС) временно возглавят заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы (ГФС) со статусом и.о. Об этом в Facebook написал глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить непрерывность администрирования налогов в государстве.

Верланов отметил, что перед временными руководителями поставлена ​​конкретная задача - зарегистрировать юридическое лицо ГНС в соответствующих областях. "Чуть позже на эти должности будут объявлены открытые и прозрачные конкурсы", - написал Верланов.

Он также добавил, что "после регистрации территориальных органов, для начала работы новой налоговой останется сделать лишь один шаг - правительство должно принять распоряжение о возложении функции администрирования налогов с ГФС на ГНС". ⠀

Верланов также подчеркнул, что приоритетная задача ведомства в том, чтобы "не допустить одиозных лиц, которые могут негативно повлиять на имидж новосозданной налоговой". Он также назвал ключевые критерии отбора руководящих кадров: безупречная репутация, компетентность и профессионализм, непричастность к коррупции и отсутствие уголовных дел. ⠀

"Моя задача - сделать уплату налогов легкой и почетной. Для этого Налоговая стать сервисной службой для бизнеса, открытой и абсолютно прозрачной. Тщательный подход в кадровых назначениях - залог того, что новые налоговые органы смогут искоренить такие позорные явления как коррупция, злоупотребление властью и некомпетентность", - написал Верланов.

В конце 2018 года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Реформа ГФС была одним из пунктов программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Главой налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность. 8 мая Кабмин утвердил Верланова председателем ГНС. 15 мая глава ГНС представил стратегию развития ведомства.