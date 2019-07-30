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30.07.2019, 12:46

Переходный период: кто возглавит налоговые инспекции на местах

Переходный период: кто возглавит налоговые инспекции на местах

Местные ГНС временно возглавят заместители руководителей территориальных органов фискальной службы

Территориальные органы Государственной налоговой службы (ГНС) временно возглавят заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы (ГФС) со статусом и.о. Об этом в Facebook написал глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить непрерывность администрирования налогов в государстве.

Верланов отметил, что перед временными руководителями поставлена ​​конкретная задача - зарегистрировать юридическое лицо ГНС в соответствующих областях. "Чуть позже на эти должности будут объявлены открытые и прозрачные конкурсы", - написал Верланов.

Он также добавил, что "после регистрации территориальных органов, для начала работы новой налоговой останется сделать лишь один шаг - правительство должно принять распоряжение о возложении функции администрирования налогов с ГФС на ГНС". ⠀

Верланов также подчеркнул, что приоритетная задача ведомства в том, чтобы "не допустить одиозных лиц, которые могут негативно повлиять на имидж новосозданной налоговой". Он также назвал ключевые критерии отбора руководящих кадров: безупречная репутация, компетентность и профессионализм, непричастность к коррупции и отсутствие уголовных дел. ⠀

"Моя задача - сделать уплату налогов легкой и почетной. Для этого Налоговая стать сервисной службой для бизнеса, открытой и абсолютно прозрачной. Тщательный подход в кадровых назначениях - залог того, что новые налоговые органы смогут искоренить такие позорные явления как коррупция, злоупотребление властью и некомпетентность", - написал Верланов.

В конце 2018 года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Реформа ГФС была одним из пунктов программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Главой налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность. 8 мая Кабмин утвердил Верланова председателем ГНС. 15 мая глава ГНС представил стратегию развития ведомства.

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Теги: налоговая, Сергей Верланов, ГНС
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