Первый бизнесмен получил рефинансирование кредита под 0% по программе 5-7-9

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" ПриватБанк рефинансировал предпринимателю кредит на сумму 1,1 млн грн под 0% до конца марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечают в Минэкономики, банки продолжают прием заявок на новые инструменты программы, введенные в связи с COVID-19: рефинансирование, оборотные и инвестиционные кредиты производителям медоборудования.

По данным министерства, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн.

Также за первую неделю лета банки-партнеры программы “Доступные кредиты 5-7-9%” выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн. В целом уже выдано 605 кредитов на сумму в 381,05 млн грн.

На прошлой неделе к программе подключились еще два банка - ОТП и МИБ. Также готовятся к утверждению заявки банков Креди Агриколь и Агропросперис.

Программа " Доступные кредиты 5-7-9 %" стартовала с 1 февраля.

В марте Кабмин расширил программу : увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.

29 апреля программу снова расширили , а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.

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