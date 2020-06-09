Первый бизнесмен получил рефинансирование кредита под 0% по программе 5-7-9

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" ПриватБанк рефинансировал предпринимателю кредит на сумму 1,1 млн грн под 0% до конца марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как отмечают в Минэкономики, банки продолжают прием заявок на новые инструменты программы, введенные в связи с COVID-19: рефинансирование, оборотные и инвестиционные кредиты производителям медоборудования.
По данным министерства, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн.
Также за первую неделю лета банки-партнеры программы “Доступные кредиты 5-7-9%” выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн. В целом уже выдано 605 кредитов на сумму в 381,05 млн грн.
На прошлой неделе к программе подключились еще два банка - ОТП и МИБ. Также готовятся к утверждению заявки банков Креди Агриколь и Агропросперис.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте